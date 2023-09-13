ساوثغيت: ماغواير يتعرض لمعاملة سخيفة

قال غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إنه لم ير من قبل لاعبا يتم معاملته بالطريقة التي يُعامل بها هاري ماغواير، حيث وصف الانتقادات الشديدة له بأنها سخيفة ومزحة.

وبعد مرور ما يزيد عن عامين من اختياره في التشكيل المثالي ببطولة أمم أوروبا، أصبح اللاعب البالغ من العمر "30 عاما" موضوعا للدعابات للكثيرين.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ماغواير خاض أول مباراة له هذا الموسم كأساسي يوم السبت الماضي عندما تعادل المنتخب الإنجليزي مع نظيره الأوكراني 1-1 في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) وتم السخرية منه بدون رحمة عندما شارك كبديل في الشوط الثاني أمام المنتخب الإسكتلندي بعدها بثلاثة أيام.

وسجل ماغواير هدفا عكسيا ولكن في النهاية فاز المنتخب الإنجليزي 3 - 1، ولكن الجماهير الاسكتلندية احتفلت سريعا بالهدف الذي أحرزه ماغواير في مرمى فريقه.

وقال ساوثغيت : من وجهة نظر مشجع اسكتلندي، أتفهم هذه السخرية، ولا يوجد لدي أي شكوى مما فعلوه.

وأوضح :بصراحة، أنها نتيجة للمعاملة السخيفة التي يتعرض لها منذ فترة طويلة.

وأضاف :أعتقد أن جماهيرنا أدركت هذا، ربما يوجد القليل من الضغوط الشديدة من جماهيرنا، ولكننا لن نسمح بأن تصل ضغوط أخرى من آخرين إليه.

وأضاف :ولكنها مزحة، لم أر من قبل أي لاعب يتم معاملته بالطريقة التي يتم التعامل بها مع ماغواير، ليس من قبل الجماهير الاسكتلندية، ولكن من معلقينا ونقادنا أيا كان الأمر .

وأردف :لقد صنعوا شيئا يفوق أي شيء رأيته.

وأكد :كان ماغواير ركيزة أساسية لنا في ثاني أنجح فترات المنتخب الإنجليزي منذ عقود. كان جزءا رئيسيا من تلك النجاحات.

وأكمل :في كل مرة يشارك في الملعب، ما يظهره من صمود ومن تمريرات أمر مذهل للغاية.

وهتفت الجماهير الإنجليزبة باسم ماغواير طوال الشوط الثاني، بما في ذلك "هاري ماغواير، إنه يفوز 3 - 1" وذلك بعدما أضاف هاري كين الهدف الثالث عقب هدفي فيل فودين وجود بيلينغهام.