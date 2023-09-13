فوز معنوي لألمانيا على فرنسا في مباراة ودية

حقق المنتخب الألماني فوزا معنويا على نظيره الفرنسي 2 - 1، يوم الثلاثاء، في مباراة ودية دولية أقيمت بملعب "سيغنال إدونا بارك" بمدينة دورتموند الألمانية.

وسجل توماس مولر الهدف الأول للمنتخب الألماني في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 87.

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وفي الدقيقة 89 سجل أنطوان غريزمان هدف فرنسا الوحيد من ضربة جزاء.

وجاء هذا الفوز ليعيد بعض الأمل في المنتخب الألماني، بعدما تلقى الفريق خسارة مدوية على أرضه وبين جماهيره يوم السبت الماضي 1 - 4 أمام اليابان، الأمر الذي نتج عن إقالة المدرب هانسي فليك وتعيين رودي فولر مدير المنتخب في المنصب مؤقتا.

ويخوض المنتخب الألماني مباريات ودية استعدادا لأمم أوروبا التي ستقام على أرضه صيف العام المقبل، فيما يتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الثانية في تصفيات البطولة برصيد 15 نقطة بعد تحقيقه الفوز في كل مبارياته بالمجموعة التي تضم أيضا منتخبات هولندا واليونان وأيرلندا وجبل طارق.