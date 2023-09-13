فولر يرفض طلبات الجماهير.. ويصر على الابتعاد

يبدو أن رودي فولر هو الخيار المفضل للجماهير للاستمرار في تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم عقب إقالة هانسي فليك من منصبه، لكن بطل كأس العالم 1990 يرفض الاستمرار في منصبه الذي يشغله بشكل مؤقت.

وأعاد فولر التأكيد بأن قيادته للمنتخب الألماني لتحقيق فوز معنوي على نظيره الفرنسي 2 - 1 يظل لمرة واحدة فقط، وأنه سيواصل البحث عن مدير فني جديد بصفته مديرا تقنيا للمنتخب.

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وكانت هتافات "رودي، رودي" في ملعب دورتموند دليل واضح على شعبيته الطاغية، كما أنه وضع خطة المباراة بشكل صحيح برفقة هانس فولف وساندرو فاغنر وساعدوا الفريق في تحقيق أول فوز بعد خمس مباريات بدون تحقيق أي انتصار.

وعاد فولر 1990 والذي حصد المركز الثاني كمدرب مع المنتخب الألماني في مونديال 2002، لقيادة الفريق عقب إقالة هانسي فليك يوم الأحد الماضي، لكنه أكد بأنه لن يعمل كمدير فني حتى بطولة أوروبا أو بعدها، وقال: كان الأمر مرهقا للغاية. الأيام الأخيرة كانت مرهقة. الأمر لا يتعلق بمباراة واحدة، يمكنني التعامل معها. المرحلة بأكملها كانت مرهقة للغاية.