مدرب الجزائر: يجب أن نتحلى بالتواضع

أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، أنه يجب على فريقه أن يتحلى بالتواضع بعد الفوز على منتخب السنغال، بطل إفريقيا، بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الثلاثاء، بالعاصمة السنغالية داكار.

وقال بلماضي، في تصريحات لوسائل الإعلام صباح الأربعاء، بعد عودة بعثة الخضر إلى الجزائر: كنا في مهمة، اللاعبون تعودوا على هذا النوع من المباريات. سعيد بالأجواء والفوز، لكن لا يجب الإفراط في التفاؤل، والمطلوب هو الهدوء ومواصلة العمل، لأنه لايزال هناك بعض الأشياء يتعين علينا القيام بها.

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وأضاف: في هذا المعسكر، كل اللاعبين تقريبا اتيحت لهم فرصة اللعب باستثناء أحمد توبة وهيثم لوصيف والحارسان الآخران. في المعسكر القادم المقرر بعد 3 أسابيع سندخل في مرحلة البحث عن التشكيل الأساسي لأننا سنلعب خلاله مباراتين وديتين.

وأثنى بلماضي، كثيرا على أداء العائد سفيان فيغولي، وقال إنه لم يتفاجأ لمردوده أمام السنغال، حيث أدى دوره المعتاد بروح وطنية مميزة.

كما أشاد بالحارس أنتوني ماندريا الذي شارك أمام أتنزانيا في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ثم أمام السنغال، ملمحا إلى كسبه رهان مكانة الحارس الأول في المنتخب.

كما دعا، مسؤولي الملاعب إلى القيام بواجباتهم والسهر على توفير أفضل الظروف للمنتخب الذي عانى كثيرا في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أنه لا تهمه انتقادات بعض وسائل الإعلام والنقاد.