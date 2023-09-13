يوفنتوس يعلن تسجيل خسائر قدرها 81 مليون يورو

أعلنت شركة "إكسور" القابضة المالكة ليوفنتوس يوم الأربعاء، أن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم سجل خسائر بقيمة 81 مليون يورو خلال النصف الثاني من عامه المالي الذي انتهى في آخر يونيو الماضي، ما يعني أنه أنهى العام بعجز بلغ نحو 110 ملايين يورو.

وكان أنجح أندية كرة القدم الإيطالية قد أعلن في مارس الماضي أنه أنهى أول ستة أشهر من العام المالي حتى 31 ديسمبر 2022 بصافي خسائر وصل إلى 29.5 مليون يورو.

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ومن المتوقع أن يعلن النادي الذي يتخذ من تورينو مقرا له نتائج العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو، في وقت لاحق هذا الشهر. وفي العام المالي 2021-2022 تكبد يوفنتوس خسائر قياسية بلغت نحو 240 مليون يورو.