أول تعليق رسمي من ريال مدريد بعد فضيحة لاعبيه الجنسية

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أصدر ريال مدريد الإسباني بياناً يوم الخميس، وذلك مباشرة عقب انتشار خبر القبض على 3 من لاعبيه بتهمة مشاركة مقاطع جنسية لهم مع فتاة قاصر في إقليم الكناري، مؤكداً بأنه سيتخذ الإجراءات المناسبة عندما يعرف كافة الحقائق.
وقال متحدث باسم الشرطة الإسبانية، الخميس، إن الشرطة اعتقلت على الأقل ثلاثة من اللاعبين الشبان في نادي ريال مدريد بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر.
وقال النادي العاصمي في بيان مقتضب: يود ريال مدريد الإعلان أنه علم أن أحد لاعبي الرديف "كاستيا" وثلاثة من لاعبي ريال مدريد C قد أدلوا بإفادات إلى الشرطة المدني فيما يتعلق بشكوى بشأن نشر مقطع فيديو خاص عبر تطبيق "واتساب"، وعندما يكون لدى النادي معرفة تامة بكافة الحقائق، سيتخذ الإجراءات المناسبة.
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