اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ريال مدريد
ملعب سانتياغو برنابيو التابع للنادي العاصمي

اعتقال 3 من لاعبي ريال مدريد نشروا مقاطعهم الجنسية مع قاصر

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اعتقل ثلاثة لاعبين من نادي ريال مدريد الإسباني يوم الخميس، بعد نشرهم مقاطع فيديو جنسية لأحدهم مع قاصر بحسب بيان الشرطة الإسبانية.

ووفقا لـ "إل كونفدنسيال" الإسبانية، جاء اعتقال اللاعبين الثلاثة يوم الخميس بعد أن فتحت والدة القاصر بلاغا لدى شرطة موغان في جزر الكناري، وبحسب دعواها فإن واحدا من اللاعبين الثلاثة قام بنشر وتداول مقاطع فيديو جنسية له مع القاصر بين زملائه.

مادة اعلانية

وقامت الشرطة صباح يوم الخميس باعتقال اللاعبين الثلاثة المنتمين لفئتي الرديف "كاستيا" والدرجة الثالثة "C" في ملعب تدريبات ريال مدريد "فالديبيباس" ونقلوا إلى بلدية مدريد في تريس كانتوس.

وتقود الشرطة القضائية لجزر الكناري التحقيقات مع اللاعبين الذين لم يكشف عن هويتهم حتى اللحظة، ولكن بحسب مصادر "إل كونفدنسيال" فإن لاعبين آخرين قد يكونون ضمن الحادثة ومن بينهم من يلعب للفريق الأول لريال مدريد.

وتعيش كرة القدم الإسبانية حالة من الفضائح الجنسية في العام الحالي، بعدما اعتقل البرازيلي داني ألفيش أسطورة برشلونة السابق في قضية اعتداء جنسي ما زال يقضي وقته خلف القضبان في البرازيل بسببها بالإضافة إلى "قبلة" روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق للاعبة المنتخب الأول جيني هيرموسو وما حدث بعدها من تداعيات آخرها استقالته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية في كلية القانون بـ"درنة" بعد تحويلها لمستشفى ميداني عقب كارثة السيول العربية في كلية القانون بـ"درنة" بعد تحويلها لمستشفى ميداني عقب كارثة السيول
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط