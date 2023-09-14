لاعبات إسبانيا ينهين إضرابهن بعد رفع الرواتب

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات واتحاد لاعبي كرة القدم في إسبانيا يوم الخميس أن لاعبات دوري الدرجة الأولى أنهين إضرابهن بعد ضمان الحصول على رواتب أعلى إثر التوصل إلى اتفاقية جديدة مع رابطة الدوري.

وتقضي الاتفاقية بتحديد الحد الأدنى للراتب للاعبة الواحدة خلال هذا الموسم بمبلغ 21 ألفا و500 يورو وبمبلغ 22 ألفا و500 يورو في موسم 2024 - 2025 وبمبلغ 23 ألفا و500 يورو لموسم 2025 - 2026.

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ويمكن أن تزيد الرواتب بقيم 2000 يورو و2500 يورو و4500 يورو، على الترتيب، وفقا لأرباح العائدات التجارية.

وكان الحد الأدنى لراتب اللاعبة الواحدة يبلغ من قبل 16 ألف يورو فقط، بينما تحصل نجمات في ناديي برشلونة وريال مدريد على رواتب من بين الأعلى في قارة أوروبا، حيث تقدر بمئات الآلاف.

وأكد اتحاد لاعبي كرة القدم أن الاتفاق الجديد يشكل فقط "خطوة أولى"، وأن القضية تتعلق الآن بالمضي قدما في جوانب أخرى مثل إجازات الأمومة وتدابير مكافحة الاعتداء الجنسي وبدل النفقات وغيرها.

وبدأت اللاعبات إضرابا مع بداية الموسم قبل أيام بعد أن أعلنت رابطة الدوري عن حد أدنى للرواتب يبلغ 20 ألف يورو في موسم 2023 - 2024، بينما طالب اتحاد اللاعبين بحد أدنى بقيمة 23 ألف يورو للاعبة.

ولم يكن ذلك هو الإضراب الأول في كرة القدم النسائية في إسبانيا، حيث شهد موسم 2019 - 2020 إضرابا للاعبات من أجل الضغط لتوقيع اتفاقية جماعية في فبراير 2020 تتضمن تحديد حد أدنى للرواتب مع منح الحقوق الخاصة بالأمومة.