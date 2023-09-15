غوارديولا يعود إلى دكة سيتي.. وغياب 3 لاعبين للإصابة

سيفتقد مانشستر سيتي جهود المصابين جاك غريليش وجون ستونز وماتيو كوفاتشيتش في مباراة وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، وبدا المدرب بيب غوارديولا غير واثق من عودته في بداية مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ سيتي مشوار الدفاع عن لقب كأس أوروبا أمام رد ستار بلغراد ضمن المجموعة السابعة يوم الثلاثاء المقبل لكنه قد يغيب عنه هذا الثلاثي مرة أخرى.

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وقال غوارديولا للصحفيين يوم الجمعة "سنرى خطوة بخطوة. إصابة جاك عضلية لكنه تعرض لضربة مؤلمة للغاية في ركبته والضرر موجود. جون أفضل لكنه لا يزال يعاني من مشكلات. (كوفاتشيتش) لديه اصابة عضلية أيضا. إنها ليست مشكلة كبيرة لكنه سيغيب أيضا".

وكانت عودة غوارديولا لقيادة الفريق من على جانب الملعب بعد غيابه عن مباراتين لإجراء عملية جراحية طارئة في الظهر بمثابة أخبار جيدة وسط مشكلات الإصابة التي يعاني منها فريقه.

وقال الإسباني "شكرا لسؤالكم (عن صحتي)، أعتقد أن كل أسبوع سيكون أفضل". كان الأمر غريبا (الغياب عن المباريات)، لكن الأمر بدا على ما يرام".

ووقع المدافع كايل ووكر على تمديد عقده لمدة عامين هذا الأسبوع وسط شائعات عن انتقاله إلى بايرن ميونيخ، وأشاد غوارديولا باللاعب البالغ من العمر 33 عاما ووصفه بأنه "شخصية مهمة حقا" للفريق.

وقال غوارديولا "إنه لأمر رائع أنه قرر البقاء. عقله هنا في الملعب ويحب كرة القدم. قليل من اللاعبين لديهم جينات مثله. إنه يتمتع بالاستقرار في حياته ولن يكون (عمره) مشكلة".

وتم استبعاد ووكر من تشكيلة سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن شارك في مباراتي قبل النهائي.

وقال غوارديولا "شعرت بالحزن لأنه لم يتمكن من اللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن انظروا إلى مدى جودة رد فعله منذ ذلك الحين".

وذكر ووكر أنه يأمل أن يكون قائد الفريق، وقال جوارديولا إنه سيتم إجراء التصويت في الأيام القليلة المقبلة.

وفي حين أن سيتي هو الفريق الوحيد في الدوري الممتاز الذي حقق رقما قياسيا بنسبة 100 في المئة حتى الآن، إلا أن غوارديولا أصر على أن الموسم سيبدأ بالفعل الآن فقط.

وقال "أعتقد دوما أن الموسم يبدأ الآن، بعد التوقف الدولي الأول وانتهاء فترة الانتقالات، وعودة الأطفال إلى المدارس. أود أن أقول إن الموسم الحقيقي يبدأ الآن في الكثير من المسابقات، دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة والدوري الإنجليزي الممتاز. ولهذا السبب، نعم، عليك المضي قدما".

ويحتل وست هام المركز الرابع في الدوري برصيد 10 نقاط.