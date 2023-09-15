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روبياليس خلال مثوله أمام المحكمة يوم الجمعة

بـ"أمر تقييد".. منع روباليس من الاقتراب من هيرموسو 200 متر

مدريد - رويترز
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أصدر أحد قضاة التحقيق في المحكمة العليا الإسبانية أمر تقييد سيمنع لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد المحلي لكرة القدم من الاقتراب من جيني هيرموسو لاعبة المنتخب الوطني للسيدات عقب مثول روبياليس أمام محكمة بتهمة الاعتداء الجنسي بعد تقبيله للاعبة في شفتيها.

واثارت الواقعة، والتي حدثت في حفل توزيع الميداليات عقب فوز إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات في سيدني بأستراليا في 20 أغسطس آب الماضي، ضجة حول التمييز الجنسي في الرياضة والمجتمع الإسباني.

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