إنتر ميامي يشارك ملعب تمارينه مع فريق للرغبي

سيشارك إنتر ميامي الأميركي الذي يضمّ بطل العالم في كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ملعب تمارينه مع فريق جديد للرغبي، بحسب ما أعلن يوم الجمعة.

وسينضم فريق ميامي شاركس إلى دوري الرغبي يونيون بدءاً من الموسم المقبل، وسيتدرّب ويخوض مبارياته البيتية في منشأة تُعدّ جزءاً من المجمّع الذي يوجد به ملعب ميسي في فورت لودردايل.

مادة اعلانية

قال النادي في بيان "سينضم ميامي شاركس إلى الفريق الأول لإنتر ميامي الفريق الثاني وفرق الأكاديمية في الربع الأول من 2024".

وعلى غرار إنتر ميامي، سيكون هناك تأثير أرجنتيني قوي لفريق شاركس، إذ ضمّ النجم الأرجنتيني توماس كوبيلي (33 عاماً).

خاض كوبيلي 89 مباراة دولية مع الأرجنتين ويدافع راهناً عن ألوانه في بطولة العالم للروغبي.

قال كوبيلي "أنا متحمس للانضمام إلى ميامي شاركس والانتقال إلى ميامي، العاصمة الاحترافية للرياضة العالمية".

وينوي إنتر ميامي الانتقال إلى ملعبه الجديد في ميامي عام 2025، بيد أنه ينوي متابعة تمارينه في منشأة فورت لودردايل.