سيتي يكسر صمود وست هام ويهزمه بثلاثية

وضع القراءة
100% حجم الخط
سجل جيريمي دوكو وبرناردو سيلفا وإرلينغ هالاند في الشوط الثاني ليتعافى مانشستر سيتي من تأخره بهدف ويفوز 3-1 على وست هام يونايتد ويستعيد تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.
وكان ليفربول قد تصدر الدوري بشكل مؤقت بعد الانتصار 3-1 على وولفرهامبتون واندرارز، لكن سيتي تألق في الشوط الثاني وحصد النقاط الثلاث ليستعيد القمة سريعا.
مادة اعلانية
وبعد التعرض لضغط كبير، تقدم وست هام بهدف في الدقيقة 36 بعدما أرسل فلاديمير سوفال كرة عرضية قابلها جيمس وارد-براوس بضربة رأس داخل الشباك.
وأدرك دوكو التعادل بعد 43 ثانية من بداية الشوط الثاني، ثم سجل سيلفا من مدى قريب وهالاند في الدقيقتين 76 و86 على الترتيب، ليحافظ سيتي على العلامة الكاملة ويصبح رصيده 15 نقطة على القمة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
يونايتد يأمل إيقاف التعثرات أمام برايتون.. وسيتي لمواصلة الانتصاراتيواجه كل من مانشستر يونايتد وتشلسي ضرورة الفوز عندما يستأنفان مبارياتهما في الدوري الإنجليزي لكرة القدم عقب انتهاء العطلة الدولية بمواجهة كل من ... رياضة عالمية
-
غوارديولا يعود إلى دكة سيتي.. وغياب 3 لاعبين للإصابةسيفتقد مانشستر سيتي جهود المصابين جاك غريليش وجون ستونز وماتيو كوفاتشيتش في مباراة وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، ... رياضة عالمية
-
سيتي يكتسح فولهام.. وهالاند يسجل "هاتريك"سجل إيرلنغ هالاند ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مانشستر سيتي لفوز كبير على فولهام 5 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة من ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية