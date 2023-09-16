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صناعة الهدف الأول

صلاح يحطم الأرقام.. ويطرق أبواب تاريخ ليفربول مجدداً

دبي - أحمد المصعبي
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واصل النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفوز على وولفرهامبتون يوم السبت.

وشارك صلاح بأهداف فريقه الثلاثة في مرمى وولفرهامبتون بعد صناعته بشكل مباشر لهدفي الهولندي كودي غاكبو والأسكتلندري أندي روبرتسون قبل أن يمرر الكرة لهارفي إيليوت الذي سددها وارتطمت بقدم أحد المدافعين لتحتسب الرابطة الهدف بشكل عكسي للمدافع هوغو بوينو.

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وبصناعته للهدفين يوم السبت، بات المهاجم المصري أكثر لاعب إفريقي يصنع أهدافا في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 هدفا، ليتفوق على الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي ومانشستر سيتي السابق الذي صنع 61، والثالث في الترتيب الإيفواري ديدييه دروغبا مهاجم تشيلسي السابق، 55.

وثبت صلاح اسمه مجددا في تاريخ النادي الأحمر بعدما أصبح اللاعب الثاني في تاريخ ليفربول الذي يساهم بـ200 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ستيفن جيرارد.

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