نيس يصعق باريس سان جيرمان بثلاثية

فاز فريق نيس على مضيفه باريس سان جيرمان 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1- 1، حيث تقدم نيس بهدف نظيف سجله تيريم موفي في الدقيقة 21 وتعادل سان جيرمان بهدف أحرزه كيليان مبابي في الدقيقة 29.
وفي الشوط الثاني، سجل نيس هدفين متتاليين عن طريق غايتان لابورد وتيريم موفي في الدقيقتين 53 و69، قبل أن يسجل سان جيرمان الهدف الثاني عن طريق مبابي في الدقيقة 87.
ورفع نيس رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، محافظا على سجله خاليا من الهزائم، حيث أن هذا الانتصار هو الثاني للفريق مقابل التعادل في ثلاث مباريات.
في المقابل، توقف رصيد سان جيرمان عند ثماني نقاط في المركز الثالث، متلقيا هزيمته الأولى في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.
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