أرسنال ينهي عقدة ملعب إيفرتون بهدف تروسار

حقق أرسنال فوزه الأول في ضيافة إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ ست سنوات بفضل هدف لياندرو تروسار في ملعب جوديسون بارك يوم الأحد.

وحاول إيفرتون، الذي لم يحقق بعد أي فوز هذا الموسم، إحباط الفريق الزائر الذي سجل لاعبه جابرييل مارتينيلي هدفا في الشوط الأول وقبل إلغائه بسبب التسلل بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

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لكن أرسنال ترجم السيطرة الكبيرة إلى هدف عندما سدد تروسار كرة قوية بعد تمريرة عرضية من بوكايو ساكا في الدقيقة 69.

وبات أرسنال يملك نفس رصيد توتنهام هوتسبير وليفربول ولكل فريق 13 نقطة من خمس مباريات، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر وصاحب العلامة الكاملة

وخسر إيفرتون بذلك للمرة الثالثة على التوالي بنتيجة 1-صفر على أرضه ويحتل المركز 18 بنقطة وحيدة.