اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أوليفر كان مع رونالدو

أسطورة ألمانيا يشيد بطفرة كرة القدم في السعودية

الرياض - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عاد أوليفر كان الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ، إلى ألمانيا عقب انتهاء زيارته إلى السعودية وتفقده للخطة الطموحة التي تنتهجها السعودية للارتقاء بالدوري المحلي، كما التقى خلال زيارته بعدد من النجوم أمثال السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائي النصر، والبرازيلي نيمار نجم الهلال.

وكتب كان، أحد أساطير كرة القدم الألمانية، عبر حسابه على شبكة "إكس" (تويتر سابقا) يوم الأحد: سيكون من المثير مشاهدة كيفية تطور الدوري السعودي للمحترفين في المستقبل.

مادة اعلانية

وأوضح كان أنه تفقد المركز التدريبي لنادي النصر وحضر مران الفريق، ونشر صور له رفقة رونالدو وماني.

وقبل يومين نشر كان صورة له من زيارته لنادي الهلال، رفقة نيمار.

وأكد كان: كجزء من زيارتي، زرت أندية الدوري السعودي للمحترفين، شكرا للهلال على استضافتي في ناديكم الأسطوري، لحظة رائعة مقابلة المدربين واللاعبين ونجم نجومهم نيمار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف يصف رفاق المدرسة زعيم كوريا الشمالية؟ كيف يصف رفاق المدرسة زعيم كوريا الشمالية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط