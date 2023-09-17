أنشيلوتي: قميص ريال مدريد لا يثقل كاهل بيلنغهام

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ثقته في قدرة لاعب الوسط جود بيلنغهام على التعامل مع سقف التوقعات المرتفع بعد تألقه في بداية حقبته مع العملاق الإسباني.

وقال بيلنغهام (20 عاما) لدى انضمامه إلى ريال في يونيو الماضي، قادما من بروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو (109.75 مليون دولار)، إنه يرغب في إضافة المزيد من النجاحات لتاريخ النادي العريق الذي توج بطلا لأوروبا 14 مرة.

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واللاعب الإنجليزي هو هداف الدوري الإسباني برصيد خمسة أهداف وتألق كذلك في فوز إنجلترا 3-1 على اسكتلندا وديا يوم الثلاثاء الماضي.

وأبلغ أنشيلوتي الصحافيين يوم السبت: إنه يلعب في مسابقة دوري كبرى وفي ناد كبير. يبلي بلاء حسنا وهذا لا يفاجئني. يعاني اللاعبون الجيدون ذوو الشخصية القوية أقل قليلا من الآخرين.

وأضاف: أن شخصية اللاعب في المقام الأول وقبل المستوى، تعني أن ارتداء قميص كبير مثل قميص ريال مدريد لا يثقل كاهله.

وأثنى المدرب على حفاظ بيلنغهام على مستواه وأبدى اعتقاده أن اللاعب لن يتأثر بالاهتمام المتزايد.

وقال: إنه لاعب يحافظ على تركيزه وجاد جدا ومحترف جدا. ليس بالشخص الذي قد يفقد صوابه بسبب المديح.

وأضاف: يحافظ على مستواه ويتمتع بقوة بدنية كبيرة. لا أعرف عدد الأهداف التي قد يسجلها لكن عليه الحفاظ على هذا المستوى لأنه يساعدنا كثيرا على المستوى الهجومي.

ويستضيف ريال منافسه ريال سوسييداد عاشر الترتيب اليوم الأحد.