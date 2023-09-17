إعلان الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا للسيدات

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اكتمال عقد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من الخامس إلى 19 نوفمبر المقبل.
وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي يوم الأحد، أن حامل اللقب الجيش الملكي المغربي وصن داونز سيكونان على رأس الفرق المشاركة في البطولة .
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وأضاف أن هوراكانيس إف سي من غينيا الاستوائية ضمن ظهوره الأول في البطولة بجانب أتلتيكو أبيدجان نادي الدولة المضيفة، والنادي الرياضي المغربي وأس ماندي المالي وأمبيم داركوا الغامبي وجي كيه كوينز الأوغندي.
وكان كاف قد قرر زيادة مكافآت البطولة إلى 400 ألف دولار للفريق الفائز بالبطولة، و250 ألف دولار لصاحب المركز الثاني، و150 ألف دولار لصاحب المركز الثالث.
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