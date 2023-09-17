أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، أنه لا يستطيع السيطرة على ردود أفعال مشجعي ناديه، عقب تعادل الفريق المخيب بدون أهداف مع مضيفه بورنموث.

وبدا أن قسما من مشجعي تشيلسي في المدرجات أطلق صيحات الاستهجان على بن تشيلويل، لاعب الفريق اللندني، عقب المباراة، التي أقيمت بملعب (فيتاليتي)، اوم الأحد، بالمرحلة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وشارك بن تشيلويل كبديل في المباراة، لكنه عجز عن تعزيز أداء تشيلسي في المباراة، التي جرت تحت الأمطار.

واستعان بوكيتينو على مقاعد البدلاء باثنين من حراس المرمى وكذلك بثلاثة لاعبين تبلغ أعمارهم 19 عاما أو أقل، في ظل الإصابات العديدة التي تداهم نجوم تشيلسي في الفترة الأخيرة.

وكان مارك كوكوريلا ونوني مادويكي أحدث المنضمين لقائمة إصابات تشيلسي قبل مواجهة بورنموث، ليبلغ عدد إجمالي الغائبين عن الفريق 12 لاعبا قبل اللقاء.

وعبرت بعض جماهير تشيلسي عن خيبة أملها، بعدما أطلقت صافرات الاستهجان عندما ذهب بن تشيلويل لتحيتها عقب اللقاء.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن بوكيتينو قوله: ماذا نستطيع أن نفعل؟ بالنسبة لي، ليس لدي ما أقوله. بإمكان الجماهير أن تفعل ما تريد.

وأضاف مدرب تشيلسي: نحن ندرك ما يتعين علينا القيام به، نثق كثيرا في أنفسنا. لدينا 12 مصابا واليوم كان لدينا 3 أو 4 لاعبين صغار السن وحارسان على مقاعد البدلاء.

وتساءل بوكيتينو: هل أنا على وشك البكاء؟ أو في طريقي للشكوى؟، قبل أن يرد قائلا "أنا أقبل هذا التحدي وسوف أواصل التحلي بالإيجابية".

وتابع: بورنموث فريق جيد. كل فريق سوف يتنافس معنا سيحاول جعل الأمور صعبة بالنسبة لنا، لكن يتعين علينا مواجهة تلك الظروف والتحلي بالصبر والإيجابية. لن نغير الطريقة التي ننتهجها.

ويقدم تشيلسي بداية باهتة في المسابقة هذا الموسم، حيث حقق فوزا وحيدا وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما، ليصبح في جعبته 5 نقاط من 5 مباريات في المركز الرابع عشر، علما بأنه لم يهز شباك منافسيه في مباراتيه الأخيرتين بالبطولة.