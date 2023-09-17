تشيلسي يتعادل مع بورنموث ويواصل نزيف النقاط

واصل تشيلسي نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل بدون أهداف مع مضيفه بورنموث، يوم الأحد، في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص السهلة التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

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بتلك النتيجة، أصبح في جعبة تشيلسي، الذي حقق فوزا وحيدا، مقابل تعادلين وخسارتين، 5 نقاط في المركز الرابع عشر، محققا أسوا بداية له خلال المباريات الخمس الأولى للموسم منذ موسم 2015-2016.

في المقابل، ارتفع رصيد بورنموث، العائد مجددا للمسابقة، إلى نقطتين فقط، عقب تحقيقه التعادل الثاني في الموسم الحالي، مقابل 3 هزائم، في المركز السادس عشر.