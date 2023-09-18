روما يسحق إمبولي بنتيجة ثقيلة

سجل روما هدفين مبكرين ليشق طريقه نحو الانتصار 7-صفر على إمبولي متذيل الترتيب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد ويحقق فريق المدرب جوزيه مورينيو انتصاره الأول بموسم 2023-2024.
ومنح باولو ديبالا التقدم بهدف لروما من ركلة جزاء، احتسبت بعد لمسة يد، في الدقيقة الثانية، وأضاف ريناتو سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة عرضية من راسموس كريستنسن.
وسجل ألبرتو جراسي لاعب إمبولي هدفا بطريق الخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 3-صفر في الدقيقة 35، ثم سجل ديبالا هدفه الشخصي الثاني في هذه الليلة بتسديدة منخفضة قوية.
ونجح أيضا برايان كريستانتي وروميلو لوكاكو وجيانلوكا مانشيني في هز الشباك في آخر 11 دقيقة.
وخرج روما من منطقة الهبوط وتقدم إلى المركز 12 برصيد أربع نقاط من أربع مباريات، وبقي إمبولي في ذيل الترتيب دون رصيد أو أهداف.
-
ميلان يواصل انطلاقته بثنائية روماانفرد فريق ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، مؤقتا عقب فوزه على مضيفه روما 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثالثة من ... رياضة عالمية
-
روما يستعير لوكاكو من تشيلسيانتقل المهاجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو إلى صفوف روما الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، منهيا فترة طويلة من المواجهة بينه وبين ناديه ... رياضة عالمية
-
لوكاكو يعزز هجوم روما الإيطاليأكمل المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو انتقاله من تشيلسي الإنجليزي إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة، حسب موقع رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم ... رياضة عالمية