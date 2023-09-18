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فرحة خوسيلو بالهدف

ريال مدريد يقلب النتيجة على سوسييداد ويستعيد صدارته

مدريد - د ب أ
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قلب فريق ريال مدريد تأخره بهدف أمام ضيفه ريال سوسييداد إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى ريال سوسييداد الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه أندير بارينتشيا في الدقيقة الرابعة.

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وفي الشوط الثاني تمكن الريال من تعديل النتيجة بهدف أحرزه فيدريكو فالفيدري في الدقيقة 46، ثم أضاف خوسيلو الهدف الثاني للريال في الدقيقة 60.

وبهذا الفوز، استعاد الريال صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، بفارق نقطتين أمام برشلونة، فيما توقف رصيد سوسيداد عند ست نقاط في المركز الحادي عشر.

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