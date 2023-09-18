سيتي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بملاقاة النجم الأحمر

وضع القراءة
100% حجم الخط
يبدأ مانشستر سيتي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقبه القاري الذي حققه في النسخة الماضية للمرة الأولى في تاريخه عندما يستضيف فريق النجم الأحمر الصربي بطل نسخة 1991 ضمن مباريات المجموعة السابعة يوم الثلاثاء.
ويستهل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مشواره الأوروبي، بعدما حقق انطلاقة مثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس الأولى بالمسابقة المحلية، والتي كان آخرها انتصاره المثير 3 - 1 على مضيفه وست هام السبت.
مادة اعلانية
وتبدو حظوظ مانشستر سيتي هي الأوفر لحصد النقاط الثلاث في ظل الفوارق الكبيرة بين الفريقين، اللذين يلتقيان للمرة الأولى في دوري الأبطال، غير أن ذلك لن يمنع الفريق الصربي من محاولة الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب "الاتحاد".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
سيتي يكسر صمود وست هام ويهزمه بثلاثيةسجل جيريمي دوكو وبرناردو سيلفا وإرلينغ هالاند في الشوط الثاني ليتعافى مانشستر سيتي من تأخره بهدف ويفوز 3-1 على وست هام يونايتد ويستعيد تصدره للدوري ... رياضة عالمية
-
غوارديولا يعود إلى دكة سيتي.. وغياب 3 لاعبين للإصابةسيفتقد مانشستر سيتي جهود المصابين جاك غريليش وجون ستونز وماتيو كوفاتشيتش في مباراة وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، ... رياضة عالمية
-
يونايتد يأمل إيقاف التعثرات أمام برايتون.. وسيتي لمواصلة الانتصاراتيواجه كل من مانشستر يونايتد وتشلسي ضرورة الفوز عندما يستأنفان مبارياتهما في الدوري الإنجليزي لكرة القدم عقب انتهاء العطلة الدولية بمواجهة كل من ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية