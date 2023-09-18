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سيتي فاز بالبطولة الموسم الماضي

سيتي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بملاقاة النجم الأحمر

العربية.نت
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يبدأ مانشستر سيتي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقبه القاري الذي حققه في النسخة الماضية للمرة الأولى في تاريخه عندما يستضيف فريق النجم الأحمر الصربي بطل نسخة 1991 ضمن مباريات المجموعة السابعة يوم الثلاثاء.

ويستهل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مشواره الأوروبي، بعدما حقق انطلاقة مثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس الأولى بالمسابقة المحلية، والتي كان آخرها انتصاره المثير 3 - 1 على مضيفه وست هام السبت.

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وتبدو حظوظ مانشستر سيتي هي الأوفر لحصد النقاط الثلاث في ظل الفوارق الكبيرة بين الفريقين، اللذين يلتقيان للمرة الأولى في دوري الأبطال، غير أن ذلك لن يمنع الفريق الصربي من محاولة الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب "الاتحاد".

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