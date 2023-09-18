غوارديولا يعتزم إجراء تغييرات كبيرة

كشف بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أنه يعتزم إجراء تغييرات كبيرة على تشكيلة الفريق في الأسابيع المقبلة للحفاظ على سلامة اللاعبين في ظل ازدحام جدول المباريات.

ويخوض مانشستر سيتي أربع مباريات خلال 11 يوما، اعتبارا من مباراته المقررة أمام ريد ستار الصربي يوم الثلاثاء على ملعب "الاتحاد" في مانشستر في دوري الأبطال.

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وبعدها يلتقي مانشستر سيتي فريق نوتنغهام فورست يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض مانشستر سيتي مباراته أمام نيوكاسل في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم 27 سبتمبر ثم يحل ضيفا على وولفرهامبتون بعدها بثلاثة أيام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتأتي المباريات الأربع عقب فترة التوقف الدولي التي شهدت رحلات طويلة لعدة لاعبين من مانشستر سيتي إلى أميركا الجنوبية.

وحول مانشستر سيتي تأخره بهدف أمام وست هام إلى الفوز 3 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت، وقد لعب جوليان ألفاريز وإيدرسون دورا بارزا في الفوز رغم عودتها قبل أيام معدودة من المشاركة مع منتخبي الأرجنتين والبرازيل، على الترتيب.

وخص غوارديولا بالذكر، إدسون ألفاريز لاعب وست هام، والذي شارك في المباراة التي تعادل فيها المنتخب المكسيكي مع نظيره الأوزبكي 3 - 3 في جورجيا في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.

وشارك إدسون ألفاريز أساسيا ضمن سفوف وست هام الذي يدربه المدير الفني ديفيد مويس، وقد لعب لمدة 66 دقيقة ثم خرج من أرض الملعب.

لكن مويس أعلن أن اللاعب لم يتعرض للإصابة، وإنما كان الهدف من التبديل هو الحفاظ على لياقة اللاعب.

وأبدى غوارديولا مخاوف بشأن تأثير جدول المباريات على اللاعبين، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقال غوارديولا :تواجه مشكلة عندما يكون لديك العديد من حالات الإصابة. قد لا تواجه المشكلة اليوم، وإنما خلال ثلاث أو أربع أو خمس مباريات. أمامنا مباراة أمام نيوكاسل في كاس كاراباو، لكنني سأضطر للدفع ببعض اللاعبين من فريق الصف الثاني.

وأضاف :كيفن دي بروين لا يزال غائبا، وجون ستونز لا يزال غائبا وكذلك ماتيو كوفاسيتش وجاك غريليش. عندما تكون الصفوف مكتملة، يمكن خوض مباراة نيوكاسل بتشكيلة جيدة. لكن في الوقت الحالي، من المهم الراحة والتعافي الجيد والتدرب من أجل الوصول لأفضل حالة ممكنة.