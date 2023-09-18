مدير فندق النصر في طهران: الجماهير ألحقت الضرر بالمرافق

كشف علي أصغر أميري مدير الفندق الذي تقيم فيه بعثة النصر السعودي في طهران عن تعرضه إلى أضرار جراء احتشاد الجماهير التي تواجدت منذ مساء الاثنين وذلك قبل مباراة الفريقين يوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا.
وقال أميري لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا": ما تردد عن استئجار النصر لكامل الفندق هو أمر غير صحيح، فالنادي السعودي استأجر 3 طوابق لليلة واحدةـ، بينما هناك 15 طابقاً متاحاً.
وواصل: احتشاد الجماهير في محيط الفندق وبهوه ألحق أضراراً بالمساحات الخضراء والأبواب وأجزاء من مدخل الفندق، وتم اتخاذ ترتيبات جدية لتأمين بعثة نادي النصر.
ويلعب النصر يوم الثلاثاء أمام بيرسبوليس في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا على ملعب "آزادي" الشهير بغياب جمهور صاحب الأرض الممنوع من الحضور على إثر عقوبة انضباطية.
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