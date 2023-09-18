"كاف" يرفع جائزة السوبر الإفريقي إلى 500 ألف دولار

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الاثنين زيادة الجائزة المالية لبطولة كأس السوبر الإفريقي إلى 500 ألف دولار بدلا من 200 ألف دولار.
وذكر كاف عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين أن اتحاد العاصمة الجزائري الذي توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي، يوم الجمعة الماضي، بالمملكة العربية السعودية على حساب الأهلي المصري، سيحصل على نصف مليون دولار.
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وأضاف أن الأهلي سيحصل على 250 ألف دولار بعد خسارة اللقب القاري.
وأوضح (كاف) أن زيادة المكافآت في كأس السوبر تأتي ضمن التزام من الدكتور باتريس موتسيبي رئيس كاف بزيادة الجوائز المالية في جميع مسابقات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي ضمان أن تصبح أندية وفرق كرة القدم مكتفية ذاتيا على المدى المتوسط إلى الطويل.
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