فاران وماونت يدعمان يونايتد قبل لقاء بايرن

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الثلاثاء أن المدافع الفرنسي رافائيل فاران ولاعب الوسط ماسون ماونت عادا إلى التمارين الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة.

وحصل فريق "الشياطين الحمر" على جرعة ثقة إضافية بعد بداية كارثية في الدوري الممتاز هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط من فوزين وثلاث هزائم.

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ولم يحدد يونايتد ما إذا سيكون فاران وماونت المنتقل إليه مطلع الموسم الحالي من تشلسي، ضمن التشكيلة التي ستسافر إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونخ الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في حين سيخوض مباراته المقبلة في الدوري أمام بيرنلي السبت.

وسجل فاران هدف الفوز الوحيد ليونايتد أمام وولفرهامبتون في مستهل مبارياته في بريميرليغ، قبل أن يخرج مصاباً في الدقيقة 26 في الفوز على نوتنغهام فورست 3-2 في الجولة الثالثة في 26 آغسطس، ليخسر بعدها فريقه في ملعب أرسنال 1-3 وعلى أرضه أمام برايتون بالنتيجة ذاتها السبت.

في المقابل، تمرن لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط القادم من فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة بمفرده بعيدا عن المجموعة.

كما يفتقد يونايتد في بداية الموسم لجهود مهاجمه البرازيلي أنتوني الذي منحه إجازة مفتوحة على خلفية اتهامه من قبل صديقته السابقة بالتهديد والعنف، في حين دخل الجناح جايدون سانشو في صراع مفتوح مع مدربه الهولندي إريك تن هاغ.