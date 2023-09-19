ميسي يقود زد إلى فوز تاريخي في الدوري المصري

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حقق زد الوافد الجديد أول انتصار في تاريخه بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء بعدما سجل مصطفى سعد "ميسي" هدف المباراة الوحيد في الفوز 1-صفر على الإسماعيلي العريق في مستهل مشوارهما بالمسابقة.
وتقدم زد بهدف في الدقيقة 25 عن طريق ميسي الذي استغل خطأ من الحارس أحمد عادل عبد المنعم في تمرير الكرة لزميلة فسيطر على الكرة وأعادها داخل الزاوية اليسرى لمرمى الإسماعيلي.
وبات هدف ميسي أول هدف لفريق زد في تاريخه بالدوري الممتاز.
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