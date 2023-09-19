نيوكاسل يفرض التعادل على ميلان

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خيم التعادل السلبي على مباراة ميلان الإيطالي مع ضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.
وسيطر ميلان على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة، لكن لاعبي الفريق أهدروا العديد من الفرص المحققة.
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وفي وقت لاحق، يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع بوروسيا دورتموند الألماني ضمن المجموعة ذاتها.
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