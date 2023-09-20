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بيريسيتش
عقد الكرواتي مع توتنهام ينتهي بنهاية الموسم الجاري

إصابة الركبة تغيّب بيريسيتش حتى نهاية الموسم

لندن - فرانس برس
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تعرض الكرواتي الدولي إيفان بيريستش جناح توتنهام اللندني لإصابة خطيرة في ركبته وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي بحسب ما أعلن نادي شمال لندن الأربعاء.

وقال توتنهام في بيان: تعرض إيفان نهاية لإصابة بالغة في أربطة الركبة من دون التحام خلال حصة تدريبية وسيخضع لعملية جراحية، وسيتولى الجهاز الطبي في النادي مراقبة الحالة الصحية للاعب خلال فترة التعافي، إذ من المتوقع أن يغيب عما تبقى من الموسم.

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وشارك الجناح الكرواتي (34 عاما) بديلا في مباريات فريقه الخمس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويحتل توتنهام المركز الثاني في الدوري المحلي بعد أن حقق الفريق بإشراف مدربه الجديد الأسترالي أنجي بوستيكوغلو أربعة انتصارات مقابل تعادل واحد منذ مطلع الموسم الحالي.

وينتهي عقد بيريسيتش مع توتنهام في 30 يونيو من العام المقبل.

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