رئيس توتنهام يفجر مفاجأة: "بند إعادة شراء" في عقد كين

كشف دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم أنه أدرج بندا في عقد انتقال النجم هاري كين إلى بايرن ميونخ الألماني يسمح بإعادة شراء اللاعب.

وأدلى ليفي بهذا التصريح، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، خلال منتدى للمشجعين الثلاثاء مع أنجي بوستيكوغلو المدير الفني لتوتنهام.

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وأنهى هاري كين، الهداف التاريخي لتوتنهام، ارتباطا دام لعقدين مع النادي بالانتقال إلى بايرن ميونخ في أغسطس الماضي بعقد تبلغ قيمته نحو 100 مليون جنيه إسترليني.



وحقق هاري كين بداية قوية مع بايرن ميونخ وسجل أربعة أهداف خلال خمس مباريات، وينتظر أن يشارك في المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.