اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هاري كين
كين انتقل إلى بايرن لقاء 100 مليون جنيه إسترليني

رئيس توتنهام يفجر مفاجأة: "بند إعادة شراء" في عقد كين

لندن - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم أنه أدرج بندا في عقد انتقال النجم هاري كين إلى بايرن ميونخ الألماني يسمح بإعادة شراء اللاعب.

وأدلى ليفي بهذا التصريح، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، خلال منتدى للمشجعين الثلاثاء مع أنجي بوستيكوغلو المدير الفني لتوتنهام.

مادة اعلانية

وأنهى هاري كين، الهداف التاريخي لتوتنهام، ارتباطا دام لعقدين مع النادي بالانتقال إلى بايرن ميونخ في أغسطس الماضي بعقد تبلغ قيمته نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

وحقق هاري كين بداية قوية مع بايرن ميونخ وسجل أربعة أهداف خلال خمس مباريات، وينتظر أن يشارك في المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الانقلاب العسكري في الغابون يضع "إيكاس" أمام اختبار.. ما هو؟ الانقلاب العسكري في الغابون يضع "إيكاس" أمام اختبار.. ما هو؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط