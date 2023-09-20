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ساري
ماوريسيو خلال المباراة المثيرة التي تعادل بها فريقه

ساري: لاتسيو حصل على ما يستحق أمام أتلتيكو

روما - رويترز
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يرى ماوريسيو ساري مدرب لاتسيو أن فريقه استحق التعادل 1-1 أمام أتلتيكو مدريد بعدما هز الحارس إيفان بروفديل الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع، الثلاثاء.

وافتتح بابلو باريوس التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 29، لكن بروفديل أدرك التعادل بضربة رأس من آخر لمسة في المباراة.

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وأبلغ ساري شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": تأخرنا في الشوط الأول بالنظر إلى ما قدمه كل فريق لم يكن عادلا، وفي النهاية كدنا أن نكون ضحية الحظ السيء، لكن الفريق لم يستسلم وكوفئ على ما قدمه.

واستهل لاتسيو الدوري الإيطالي بشكل سيء حيث انتصر مرة واحدة وخسر ثلاث مرات في أول أربع مباريات ليحتل المركز 15، لكن ساري يعتقد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح.

وزاد المدرب الإيطالي السابق: البعض يزعم أننا نعاني، لكننا واجهنا نابولي ويوفنتوس وأتليتيكو مدريد في آخر ثلاث مباريات وخرجنا بفوز وتعادل وهزيمة. أتلتيكو مدريد قوي في الهجمات المرتدة، لذا كان يمكن أن نعاني كثيرا، لكننا لم نسمح له بالكثير سوى في آخر 20 دقيقة عندما ضغطنا من أجل إدراك التعادل".

ويتصدر فينوورد المجموعة الخامسة بعد فوزه 2-صفر على ضيفه سيلتك.

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