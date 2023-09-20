سيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بثلاثية النجم الأحمر

استهل مانشستر سيتي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز على ضيفه النجم الأحمر الصربي 3 -1 يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة التي شهدت فوز لايبزيغ الألماني على يونغ بويز السويسري بذات النتيجة.



وعلى استاد الاتحاد تقمص الأرجنتيني الشاب جوليان ألفاريز دور البطولة بتسجيله الهدفين الأول والثاني لسيتي في الدقيقتين 47 و60 بعد أن تقدم عثمان بوكاري بهدف للفريق الصربي في الدقيقة 45، وتكفل الإسباني رودري بتسجيل ثالث أهداف حامل اللقب في الدقيقة 73.

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