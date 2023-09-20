غوارديولا: رودري أفضل لاعب وسط في العالم

قال بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إنه يعتقد أن رودريغو "رودري" هو أفضل لاعب خط وسط في العالم، وذلك بعد أن قدم اللاعب عرضا مميزا آخر في المباراة أمام ريد ستار الصربي في دوري أبطال أوروبا.

وافتتح مانشستر سيتي مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على ريد ستار 3 - 1 مساء الثلاثاء، وقد سجل جوليان ألفاريز هدفين قبل أن يسجل رودريغو الهدف الثالث للفريق.

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وبعد تسجيل هدف الفوز في نهائي البطولة في الموسم الماضي والفوز باللقب، أحرز رودريغو هدفا جديدا إثر تسديدة قوية في شباك حارس مرمى ريد ستار.

وحصل رودريغو على لقب رجل المباراة، ويعتقد غوارديولا أنه لا يوجد لاعب أفضل منه في مركزه.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرها مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي مساء الثلاثاء: الآن نعم، هو الأفضل، نتمنى أن يكون أفضل ويتطور، لأنه لاعب وسط استثنائي.

وأضاف:بالطبع يمكنه أن يلعب الكثير من المباريات، والآن هو واحد من قادة الفريق، هو لاعب ذو مستوى عالي. على المستوى الهجومي، هو يقرأ الملعب والمساحات ويعرف جيدا أين يجد اللاعب الحر.

وتابع غوارديولا: بالقرب من منطقة الجزاء، هو خطير للغاية، هو يحب الوصول إلى الثلث الأخير من الملعب والمراوغة والتسديد، هو يلعب بشكل جيد جدا.