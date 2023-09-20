غوارديولا: مانشستر سيتي يعيش في أزمة

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن فريقه "في أزمة" بعد انضمام البرتغالي برناردو سيلفا إلى قائمة المصابين.



وخرج سيلفا، الذي مدد عقده مع سيتي حتى 2026 الشهر الماضي، في نهاية الشوط الأول خلال الفوز 3-1 على النجم الأحمر في افتتاح مشوار حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، بينما يغيب كيفن دي بروين وجون ستونز وجاك غريليش وماتيو كوفاتشيتش عن سيتي للإصابة.



وأضاف غوارديولا: لم أتحدث إلى الأطباء بعد لكن يبدو أنه لن يكون متاحا في المباريات المقبلة، لن أشتكي لكن التعامل مع غياب 5 لاعبين مهمين للإصابة أمر صعب.



ويسعي سيتي للحفاظ على بدايته المثالية في الدوري عندما يستضيف نوتنغهام فورست يوم السبت



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