هاو يرفض التقليل من تعادل نيوكاسل مع ميلان

رفض إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد التقليل من أهمية تعادل فريقه بدون أهداف مع مضيفه ميلان في افتتاح مشوارهما في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.
ويلعب نيوكاسل، العائد لدوري الأبطال بعد غياب 20 عاما، في مجموعة صعبة تضم باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند. وفاز باريس سان جيرمان 2-صفر على ضيفه دورتموند الثلاثاء.
وأشار هاو إلى أن الخروج بالتعادل ربما يلعب دورا حاسما في تحديد فرص فريقه من التأهل.
وأضاف: لا يمكن التقليل من الصعوبات هنا، فهي مباراة مفعمة بالمشاعر وتجربة جديدة، أعتقد أن الجماهير كانت رائعة لميلان، لكن الأجواء كانت صعبة وتأقلم لاعبو فريقي مع ذلك، ولهذا السبب لا يجب التقليل من الأداء والتعادل، لكن الأمر سيكون أفضل بمرور الوقت.
ويحل نيوكاسل ضيفا على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.
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