"ثأر مبابي".. باريس يستعد للانتقام من ريال مدريد

يخطط باريس سان جيرمان لتوجيه صفعة إلى نظيره ريال مدريد الإسباني الذي يتهمه الأول بمفاوضة النجم كيليان مبابي، إذ ينوي النادي الفرنسي خطف لاعبي الثاني إدواردو كامافينغا ورودريغو.
وتشهد علاقة الناديين توتراً معلناً بعدما اتهم باريس سان جيرمان نظيره الإسباني بالاتفاق مع كيليان مبابي على الانتقال إلى صفوفه خاصة بعدما رفض تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وبحسب "ديفينسا سنترال" الإسبانية يوم الأربعاء فإن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان طلب من إدارة ناديه التعاقد مع كامافينغا لاعب الوسط والجناح البرازيلي رودريغو.
وواصلت: لويس إنريكي غير راضِ عن التشكيلة التي يملكها في باريس، إذ يرى أن قدوم كامافينغا سيرفع من مستوى خط الوسط بعد رحيل ماركو فيراتي بالإضافة إلى جعله "فرنسياً" خالصاً، أما رودريغو الذي يستطيع اللعب في جميع خانات خط المقدمة.
ولن يكون التفاوض بين الطرفين سهلاً، إذ ما زال باريس غاضباً من محاولات ريال مدريد التأثير على كيليان مبابي ودفعه إلى التمرد على النادي.
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