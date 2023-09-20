"هدف الحارس" يهدي لاتسيو تعادلاً ثميناً مع أتلتيكو

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هز الحارس إيفان بروفديل الشباك في اللحظات الأخيرة ليمنح لاتسيو التعادل 1-1 مع ضيفه أتلتيكو مدريد في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.
وتقدم حارس لاتسيو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمشاركة في ركلة ركنية حولها بضربة رأس داخل المرمى.
وكان بابلو باريوس منح التقدم لأتلتيكو بتسديدة مباشرة بعيدة المدى اصطدمت في المدافع دايتشي كامادا وغالطت الحارس بروفديل في الدقيقة 29.
وكاد أتلتيكو أن يعزز تقدمه في بداية الشوط الثاني لكن محاولة ألفارو موراتا ارتدت من القائم، وأنقذ بروفديل عدة فرص ليحافظ على آمال لاتسيو في المباراة.
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