اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بيلنغهام يونيون برلين ريال مدريد
بيلنغهام سجل هدف ريال مدريد الوحيد في مرمى يونيون برلين

أنشيلوتي: بيلنغهام لاعب محظوظ.. وفينيسيوس سيعود

مدريد - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني المديح للاعبه الإنجليزي جود بلينغهام بعد أن سجل هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود الفريق الإسباني لفوز صعب 1-صفر على يونيون برلين في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وأحرز لاعب وسط منتخب إنجلترا (20 عاما) هدفه السادس في ست مباريات هذا الموسم منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى مدريد في يونيو الماضي.

مادة اعلانية

وأبلغ المدرب الإيطالي الصحفيين في "سانتياغو برنابيو": بيلنغهام يتمتع بالجودة ويبدو أنه محظوظ أيضا.

واستغل بلينغهام كرة طائشة ليحرز هدف الانتصار من مدى قريب عند توغله المعتاد إلى منطقة الجزاء.

وأضاف: هو أذكى من آخرين عندما يهاجم من الخط الثاني، لديه الكفاءة ويستغلها إلى أقصى حد.

وأكد أنشيلوتي عودة الجناح فينيسيوس جونيور في الدوري الإسباني الأسبوع المقبل أمام لاس بالماس بعد تعافيه من إصابة بالفخذ الشهر الماضي.

وتابع: هو من أفضل مهاجمي العالم، يصنع الفارق، سيعود يوم الأربعاء المقبل وسنرى إن كان يمكنه اللعب أتلتيكو مدريد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
زيلينسكي يرد على تعهدات ترمب بإنهاء الحرب الأوكرانية خلال ساعات.. ماذا قال؟ زيلينسكي يرد على تعهدات ترمب بإنهاء الحرب الأوكرانية خلال ساعات.. ماذا قال؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط