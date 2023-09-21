إنتر ميلان يتعادل بصعوبة مع سوسييداد

خطف إنتر ميلان الإيطالي، تعادلا صعبا مع مضيفه ريال سوسييداد الإسباني 1 -1، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم سوسييداد عن طريق بريس مينديز في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك لاوتارو مارتينيز التعادل لإنتر في الدقيقة 87.

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وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز ريد بول سالزبورغ النمساوي على مضيفه بنفيكا البرتغالي 2-صفر.

وتقدم الفريق النمساوي عن طريق ريكو سيمتش من ضربة جزاء في الدقيقة 15، قبل أن يضيف أوسكار جلوخ الهدف الثاني في الدقيقة 51.