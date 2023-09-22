إصابة أحمد شراحيلي مدافع الاتحاد في الرباط الصليبي

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أعلن الاتحاد حامل لقب دوري روشن السعودي يوم الخميس إصابة مدافعه أحمد شراحيلي بقطع في الرباط الصليبي يتطلب خضوعه لجراحة عقب خروجه مصابا خلال الفوز 2-1 على الفتح.
واضطر شراحيلي للخروج من أرضية الملعب محمولا على محفة بعدما سقط على الأرض ممسكا بركبته اليسرى دون التحام مع أي لاعب آخر خلال الشوط الثاني.
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وقال النادي إن اللاعب السعودي نُقل إلى المستشفى لتحديد مدى إصابته.
وكتب الاتحاد عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أحمد شراحيلي قبل قليل إصابته بالرباط الصليبي".
وأضاف "وسيقوم الجهازان الإداري والطبي بإنهاء كافة الترتيبات لإجراء العملية الجراحية خلال الفترة المقبلة".
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