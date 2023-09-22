دي زيربي: قلة الخبرة "الأوروبية" تسببت بخسارة مبكرة

قال روبرتو دي زيربي مدرب برايتون أند هوف ألبيون، إن فريقه الشاب دفع ثمن قلة خبرته الأوروبية بعد الخسارة بملعبه 3-2 أمام أيك أثينا في أول مباراة له بالمسابقات القارية على الإطلاق يوم الخميس.

وافتقد برايتون، الذي احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، جهود القائد والمدافع المخضرم لويس دانك في افتتاح دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

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وعبر دي زيربي عن فخره بأداء فريقه رغم الهزيمة وأبلغ المدرب الإيطالي الصحفيين "لم يحالفنا الحظ، أعتقد أن النتيجة ليست عادلة، أنا سعيد بالأداء، لعبنا جيدا وبشخصية قوية".



وأضاف "ربما افتقدنا الخبرة، نملك لاعبين شبان ويمكننا تحمل تكلفة ذلك. كان اليوم تاريخيا حقا بالنسبة لنا ولجماهيرنا، اعتذر للجميع، يمكننا تحديد طريقة لعبنا لكن لا يمكن تحديد النتيجة".

ويواجه برايتون مهمة شاقة لتخطي المجموعة التي تضم البطل السابق أياكس أمستردام وأولمبيك مرسيليا الذي بلغ النهائي ثلاث مرات.

ويلتقي برايتون مع بورنموث في الدوري الإنجليزي يوم الأحد ثم يزور تشيلسي في كأس الرابطة يوم الأربعاء.

ويحتل فريق دي زيربي المركز الخامس في الدوري برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال الرابع.