ساسولو يصعق يوفنتوس برباعية

تعرض يوفنتوس لهزيمة قاسية 2 - 4 على ملعب مضيفه ساسولو يوم السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في الوقت الذي اقتسم فيه ميلان الصدارة مع إنتر ميلان بفضل فوزه على ضيفه هيلاس فيرونا 1 - صفر.

وفي المباراة الأولى، تقدم ساسولو بهدف في الدقيقة 13 عن طريق أرماند لوريونت لكن يوفنتوس أدرك التعادل بنيران صديقة، بهدف سجله ماتياس فينا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21 قبل أن يحرز دومينيكو بيراردي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 41.

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وفي الشوط الثاني أدرك فيدريكو كييزا التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 78 ثم سجل أندريا بينامونتي الهدف الثالث لساسولو في الدقيقة 82 قبل أن يسجل فيدريكو غاتي الهدف الرابع لساسولو بالخطأ في مرماه في الثواني الأخيرة.

وتلقى يوفنتوس هزيمته الأولى هذا الموسم ليتوقف رصيده عند عشر نقاط في المركز الرابع في الوقت الذي سجل ساسولو فوزه الثاني ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر.