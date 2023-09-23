لاعب الريال يوجه رسالة لمهاجم برشلونة بعد إصابته

وجه إندريك لاعب ريال مدريد الإسباني رسالة تشجيعية لزميله فيتور روكي لاعب برشلونة الإسباني بعدما أعلن عن إصابة الأخير وغيابه عن الملاعب فترة تقارب 10 أسابيع.
وأصيب روكي في الدقيقة 11 من مباراة فريقه أتلتيكو باراناينسي أمام إنترناسيونال ضمن الجولة 24 من الدوري البرازيلي بعد تدخل من المدافع نيكولاس هرنانديز ليغادر بعدها الملعب مصابا ويعلن النادي في بيان بوقت لاحق إصابته على مستوى الكاحل وعدم حاجته لإجراء عملية جراحية.
ووقع برشلونة الإسباني عقدا مع الشاب البرازيلي في يوليو الماضي على أن يمثل الفريق إما في يناير المقبل أو في صيف 2024.
ووجه إندريك الذي وقع معه ريال مدريد في ديسمبر الماضي على أن يبدأ اللعب مع الفريق في صيف 2024، رسالة لزميله في المنتخب البرازيلي تحت 23 عاما عبر منصة إنسغرام قائلا: أخي أعلم أنك تخوض وقتا صعبا وأنا أدعمك وأعلم أنك ستعود أقوى أيها الظاهرة والنمر الصغير.
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