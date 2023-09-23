لوصفها لاعبات غانا بـ "الرجال".. إيقاف مدربة سيدات رواندا

أوقفت مدربة منتخب رواندا للسيدات في كرة القدم يوم السبت من قبل الاتحاد المحلي، بعد وصفها منافساتها في منتخب غانا بـ"الرجال" إثر خسارة فريقها.
قالت غرايس نياناوومونتو إن فريقها تعرّض للترهيب من قبل منتخب غانا الفائز 7-0، خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا الأربعاء في كيغالي.
قالت "لديهن فتيات نعتقد أنهن يملكن هورمونات ذكورية. فتيات مثل الرجال".
تابعت "كان فريقنا خائفاً... عندما نزلن أرض الملعب، استقبلن الأهداف لأنهن كن خائفات".
وأرسل الاتحاد الرواندي بياناً إلى فرانس برس أكّد فيه أن المدربة "موقوفة حتى إشعار آخر، بسبب الاختيار غير المناسب للأسلوب الذي استخدمته بعد المباراة بين رواندا وغانا".
تابع "التصريحات التي أدلت بها مدربة منتخب السيدات بشأن لاعبات غانا تُعدّ انتهاكاً لقواعد وقيم كرة القدم في رواندا".
وكانت نياناوومونتو التي أصبحت أول مدربة محترفة في رواندا عام 2014، قد أوقفت كمدربة لفريق كيغالي عام 2017، بعد مزاعم تحرّش جنسي ضدها من قبل لاعبات الفريق.
ادعت على الفريق بسبب الفصل التعسفي وفازت بالقضية، فيما حصلت على تعويض من النادي بقيمة 47 ألف دولار أميركي عُيّنت مدربة للمنتخب الوطني في يونيو الماضي.
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