ميلان يتعافى بنقاط فيرونا

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اقتسم ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مع إنتر ميلان بفضل فوزه على ضيفه هيلاس فيرونا 1 - صفر يوم السبت في المرحلة الخامسة للمسابقة.
ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز لنجمه البرتغالي رافاييل لياو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة.
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الفوز رفع رصيد ميلان إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة ليقتسم الصدارة مع إنتر ميلان.
وبإمكان إنتر ميلان أن يبتعد بالصدارة من خلال المواجهة التي تجمعه يوم الأحد بمضيفه إمبولي.
واستعاد ميلان اتزانه بعد خسارته القاسية أمام إنتر ميلان 1 - 5 في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي ثم تعادله السلبي مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.
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