إنتر يواصل انطلاقته المثالية ويهزم إمبولي

انفرد فريق إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه إمبولي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

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وفي الشوط الثاني، تمكن فريق إنتر ميلان من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 عن طريق فيديريكو ديماركو.

وبهذا الفوز، حقق فريق إنتر ميلان العلامة في أول خمس مباريات من الدوري، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة.

واعتلى إنتر ميلان، وصيف بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، صدارة جدول الترتيب بشكل منفرد، حيث كان قد تقاسم الصدارة بعد فوز ميلان على هيلاس فيرونا بهدف نظيف.

في المقابل ظل إمبولي بلا رصيد في قاع الترتيب، حيث مني الفريق بالخسارة في مبارياته الخمس التي خاضها بالدوري حتى الآن.