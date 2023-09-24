تشيلسي "المترنح" يسقط أمام أستون فيلا

واصل تشيلسي ترنحه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما خسر صفر - 1 أمام ضيفه أستون فيلا، يوم الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة.

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج)، ارتدى أولي واتكينز ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 73، ليقود فريقه لتحقيقه انتصاره الرابع في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل خسارتين.

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بتلك النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم مقابل فوز وحيد وتعادلين، عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

في المقابل، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي، إلى 12 نقطة، ليتقدم للمركز السادس.