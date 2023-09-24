تعرض مهاجم مانشستر يونايتد لحادث سير

تعرض الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، لحادث سيارة، مساء السبت، ولكنه نجا دون تعرضه لأي إصابات.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الحادث وقع عقب عودة الفريق إلى مقره التدريبي بعد الفوز على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وعاد اللاعبون لمقر تدريبات الفريق بالحافلة لأخذ سيارتهم قبل العودة إلى منازلهم.

وأظهرت الصور واللقطات التي نشرت على الانترنت، في أعقاب الحادث، الضرر الذي تعرضت له سيارة راشفورد من ماركة رولز رويس.

وحضرت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث ، ولكن راشفورد لم يكن في حاجة لرعاية طبية ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص.

ولعب اللاعب الإنجليزي الدولي البالغ من العمر "25 عاما" المباراة التي أقيمت في تورف مور بأكملها، حيث فاز مانشستر يونايتد بهدف نظيف.