مانشستر يونايتد يعود إلى الانتصارات بفوز صعب على بيرنلي

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استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه بيرنلي 1 - صفر يوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة بالمسابقة.
وسجل برونو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
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ورفع مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الأول بعد تعرضه للهزيمة في آخر مباراتين، رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة ليحتل المركز الأخير بفارق الأهداف فقط خلف لوتون تاون وشيفيلد يونايتد على الترتيب.
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